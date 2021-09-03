داكوتا جونسون تتألق.. النجوم في عرض فيلم Lost Daughter بمهرجان البندقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أقيم مساء اليوم الجمعة، عرض فيلم "Lost Daughter - الابنة المفقودة" بمهرجان البندقية السينمائي الدولي الثامن والسبعون في فينيسيا الإيطالية.

ومن بين النجوم الذين حضروا عرض الفيلم، الأمريكية داكوتا جونسون، البريطانية أوليفيا كولمان، الأمريكي جيك جيلنهال، الفنزويلية أيدا يسبيكا، الإيطالية ألبا روهرواشر وغيرهم.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: ماجي جيلينهال، وﺗﺄﻟﻴﻒ ماجي جيلينهال عن رواية إيلينا فيرانتي، وبطولة النجوم: بيتر سارسجارد، داكوتا جونسون، جيسي باكلي، وأوليفيا كولمن وغيرهم.

وانطلقت فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في حفل افتتاح يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.