فيديو| محمد رمضان يتجول مع "نمر".. ويعلق: "فوق السحاب لا أسمع نباح الكلاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو يظهر خلاله وهو يتجول في أحد الحدائق وبصحبته "نمر".

ونشر رمضان، الفيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بمقطع من أغنيته "على الله".

وعلّق رمضان على الفيديو: "فوق السحاب لا أسمع نباح الكلاب.. ثقة في الله نجاح مُستمر".

يذكر أن أخر أغاني الفنان محمد رمضان "على الله"، وطرحها عبر قناته على يوتيوب يوم 18 أغسطس الماضي.

ومن ناحية أخرى عُرض لمحمد رمضان مسلسل "موسى" في رمضان الماضي 2021، مع النجوم هبة مجدي، سمية الخشاب، رياض الخولي، تارا عماد، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.