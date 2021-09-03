نانسي عجرم تنشر صورا من حفلها بالساحل الشمالي.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها ومتابعيها، صورا من حفلها مساء أمس الخميس 2 سبتمبر، في الساحل الشمالي.

ونشرت نانسي الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "من الليلة الماضية.. الساحل الشمالي".

يذكر أن أخر أعمال نانسي عجرم، فيديو كليب أغنية "سلامات"، والتي طرحته عبر قناتها على موقع "يوتيوب" في 23 يوليو الماضي.

"سلامات" من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، توزيع هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر.

وتواصل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم طرح أغاني ألبومها الجديد "نانسي 10" 2021.