أول صور من عزاء الفنان الراحل ماهر سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يقام مساء اليوم الجمعة، عزاء الفنان ماهر سليم داخل ساحة مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة البحر الأعظم بالجيزة.

وكان في مقدمة الحضور، نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان إيهاب فهمي، والفنان منير مكرم، والفنان أحمد حلاوة، والفنان فتوح أحمد وغيرهم.

ورحل عن عالمنا، صباح الخميس، الفنان ماهر سليم بعد صراع مع المرض، وشيُع جثمانه بعد إقامة صلاة الجنازة عليه بمسجد السيدة نفيسة.

ماهر سليم يعتبر من أشهر نجوم المسرح، وهو صاحب الأداء الصوتي لشخصية "زيكا" في المسلسل الرمضاني الشهير "بوجي وطمطم".

كما قدّم عددا من الأعمال الهامة في السينما والتليفزيون، أبرزها: "لآخر نفس، بين عالمين، كف القمر، فرقة ناجي عطالله، حليم، الإمام المراغي" وغيرها.

ويعتبر الفنان الراحل من النجوم الذين استعان بهم المخرج العالمي يوسف شاهين في عدد من أفلامه أبرزها: "إسكندرية نيويورك، هي فوضى، المصير، المهاجر".