زيندايا تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان البندقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يقام اليوم العرض الأول لفيلم "الكثبان Dune" بمهرجان البندقية السينمائي الدولي الثامن والسبعون في فينيسيا الإيطالية.

وشهدت السجادة الحمراء تألق الممثلة الأمريكية زيندايا والتي وصلت لحضور العرض إلى جانب صناع العمل.

ويُعرض الفيلم خارج المنافسة في المهرجان الذي يستمر من 1 إلى 11 سبتمبر الجاري.

الفيلم ينتمي لفئة الخيال العلمي، وهو يعتبر أحد أبرز الأفلام المنتظرة هذا العام، وهو مقتبس عن الكتاب الأعلى مبيعًا الخيال العلمى Chalamet لفرانك هربرت.

ويدور الفيلم حول الشاب بول أتريدس، أحد أفراد عائلة أتريدس النبيلة، والذي تم تكليفه بالإشراف على كوكب أراكيس الصحراوي، المعروف أيضًا باسم الكثبان الرملية.

الفيلم من إخراج فيلين فيلنوف، والذي شارك فى مهرجان فينيسيا آخر مرة، في العام 2016 عن فيلم الخيال العلمي "وصول".

والفيلم بطولة النجوم: ريبيكا فيرجسون، وأوسكار إسحاق، زيندايا، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا، وشارون دنكان بروستر، وستيفن ماكينلي هندرسون.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دور العرض حول العالم، وعلى منصة HBO، في الأول من أكتوبر.