شيرين في السعودية بعد غياب سنتين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

بعد غياب سنتين عن تقديم اية حفلات جماهيرية باستثناء مشاركتها قبل اسابيع قليلة بمناسبة وطنية مصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في حفل مميز احييته امس ضمن فعاليات صيف جدة في المملكة العربية السعودية وقد كان حفلا مميزا جدا. وكانت شيرين قد حضرت الى جدة برفقة زوجها الفنان حسام حبيب وابنتيها مريم وهنا محمد مصطفى ويعتبر هذا الظهور العلني الاول لشيرين وزوجها بعد الازمة التي حصلت بين حسام ووالده بسبب تسريب تسجيل صوتي مليء بالمهاترات وردت على لسان الاب عكرت علاقته بابنه وزوجته لكن يبدو ان شيرين قد تخطت هذه الازمة وعادت الى نشاطها الفني وها هي تتحضر لاطلاق البومها الجديد مع شركة روتانا.

وبالعودة الى اجواء الحفلة فقد عبرت شيرين فور وصولها الى مطار جدة عن سعادتها الكبيرة وشوقها للقاء الجمهور بعد عامين من الابتعاد بسبب جائحة كورونا التي حالت دون اقامة الحفلات كما لم تخف شيرين خوفها من رهبة المسرح الا انها وعدت جمهورها بحفل جميل يسعدهم وهذا ما حصل رغم انها طلبت في الكواليس من الناس ان يدعوا لوالدتها التي ترقد في المستشفى في القاهرة.

وعندما اطلت على خشبة المسرح اعتذرت شيرين من جمهورها عن غيابها بسبب الظروف التي المت بالعالم وتأثيرها على الجميع. فقدمت شيرين مجموعة من اغنياتها المليئة بالاحساس والمشاعر ومنها “اه ياليل” و”الحب كله” و”انا جيا اقولك” و”على بالي” وغيرها.

هذا ومن المقرر ان تحيي شيرين عبد الوهاب حفلا ثانيا في منطقة الشرقية في السعودية مساء غد السبت.