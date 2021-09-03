شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى لمنتقدى "ورقة وقلم": رأيكم على رأسى وامنحونى فرصة تقديم تجربتى كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد النجم محمد محيى، على الانتقادات التى وجهت له من بعض جماهيره وانقسامهم بعد طرح أغنيته الأخيرة "ورقة وقلم"، مشيرا إلى أن كل فرد له ذوق ورأيه على العين وهم بالطبع لهم كل الاحترام، مطالبا منحه فرصة لتقديم تجربته كاملة.



محيى

وقال محيى، فى بوست نشره من خلال مجموعة "بنحبك يا محيى" على فيس بوك: "اخواتى وأعزائى فى الجروب، إن شاء الله لما ينزل السى دى هتفهموا أكتر بكتير من دلوقتى، وساعتها هتقارنوه بسى دى مظلوم وتقولوا مظلوم أحلى، اللى هو كان فى رأى وقته إنه لا يرتقى لسى دى قادر وتعملها، اللى هو وقته كان فى رأى انه لا يرتقى لصورة ودمعة، وهكذا فى كل جديد يتقدم، وصدقونى متفهم جداً وأكيد كل واحد ليه ذوقه ورأيه على العين والراس وليهم كل الاحترام والتقدير عندى".

وأضاف محيى: "أنا أستحمل وأستوعب ده حقكوا عليا، بحق محبتنا فى الله اللى مفيهاش أى مصلحة بكل تأكيد، وده أرقى وأطهر وأصفى أنواع المحبة، لكن الرجاء الوحيد ليا متختلفوش بسببى وأشوف تجاوز ليكم فى حق بعض، الاحترام والتقدير والفهم سمة جروبنا الطيب".

وتابع محيى: "أخيرا أدونى فرصة أقدم تجربتى كاملة، وعيشها معايا لو تحب أو عيش مع القديم أو مع فنان تانى، ليك الحق تعبر كيفما تشاء، لكن كمان قدر مجهود وتعب وسهر وعطاء كل اللى بيحاربوا الزمن الصعب وبيضحوا عشان العمل يوصلك فى دقايق تسمعها وهما بيعيشوها سنين، أشكركم من كل قلبى أخواتى وأحبابى متفق ومختلف، وأتمنى أشوفكم بخير وسعادة ورضا.. والحمد لله".



محيى

وطرح محيى، منذ عدة أيام فيديو كليب أغنية "ورقة وقلم" على يوتيوب، ضمن أغانى ألبومه الجديد "بتاع زمان"، المقرر طرحه قريبا، وهى أغنية درامية عاطفية عن محاسبة حبيب لأخطاء وغدر حبيبه، ودارت فكرة التصوير فى إطار بسيط عبر فيه محيى عن معنى كلمات الأغنية.

يشار إلى أن أغنية "ورقة وقلم" من كلمات إيهاب عبده، ألحان مصطفى عوض، توزيع رفيق عاكف، إخراج كامبا.