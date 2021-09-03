شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف ينتهى من تصوير مشاهده الداخلية بمنطقة السيدة زينب فى مسلسل "وعد إبليس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم عمرو يوسف من تصوير مشاهده الداخلية فى مسلسله الجديد "وعد إبليس"، بالمركز الثقافى الفرنسى بمنطقة السيدة زينب، واستمر التصوير يومين وانتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية.

وقرر صناع العمل عرض المسلسل خلال شهر نوفمبر المقبل على احدى المنصات الإلكترونية، حيث انتهى عمرو من تصوير 3 حلقات، ويعد المسلسل أول أعماله في عالم المنصات، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط.

مسلسل "وعد ابليس" كان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره للاسم الجديد، ويجسد عمرو يوسف، ضمن أحداث العمل شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويتكتم صناعه على الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل.

يذكر أن عمرو يوسف قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إنه تعاقد على بطولة مسلسل "وعد إبليس" إخراج كولين تيج، ويعيده هذا المسلسل إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب منذ عام 2018، بعد بطولة مسلسل "طايع" وكان مفترضا العودة بمسلسل "خالد بن الوليد"، لكن لم يكتمل العمل ولم يخرج للنور، حتى تعاقد بعدها على مسلسل "الملك" العام الماضى، وتوقف المشروع أيضا.

يذكر أن كولين تيج قدم مؤخرا مسلسل سعودي بعنوان "رشاش"، تأليف تونى جوردن، وكتب العمل دراميًا الشيخة سهى آل خليفة، وريتشارد بيلامى، وشارك في بطولته يعقوب الفرحان، نايف الظفيري، حكيم جمعة.