مانشستر يونايتد يحتفل بعودة رونالدو بأغنية لـ أم كلثوم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي باللغة العربية عبر موقع "تويتر"، بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصفوف الشياطين الحمر، بمقطع فيديو من أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم.

ونشر الحساب، مقطعا من أغنية "أنساك" لـ"أم كلثوم"، تقول فيه: "كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله"، في إشارة إلى رحلة رونالدو السابقة في صفوف النادي الإنجليزي.

وعاد رونالدو إلى صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد، بعد رحلة احتراف مع فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وأكمل مانشستر يونايتد إجراءات التعاقد مع كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس لمدة عامين.

ولعب رونالدو لنادي مانشستر يونايتد في الفترة من 2004 حتى 2009، وأحرز 118 هدفا في 292 مباراة.