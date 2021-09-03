كريستين ستيوارت تشاهد "سبنسر" في "فينيسيا السينمائي".. يتناول قصة الأميرة ديانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة الأمريكية كريستين ستيوارت، على حضور فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي، الذي تم إطلاق فعاليات دورته الـ78، في حفل افتتاح الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، خاصة وأنها من بين المشاركين في المسابقة الرسمية بفيلمها الجديد "سبنسر- Spencer"، الذي يتناول قصة الأميرة ديانا.

الفيلم عرضه المهرجان اليوم الجمعة 3 سبتمبر، وشهد العرض إلى جانب كريستين، حضور مخرج العمل المخرج التشيلي بابلو لارين، والتقطت لهما وكالة الصحافة الأوروبية عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء فور وصولهم وقبل مشاهدة الفيلم.

"سبنسر" تدور تنطلق أحداثه من عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك بإنجلترا، عندما قررت الأميرة ديانا ترك زواجها من الأمير تشارلز.

"spencer" إخراج بابلو لارين، سيناريو وحوار ستيفن نايت، بطولة كريستين ستيوارت، إيمي مانسون، وشون هاريس.