شكرا لقرائتكم خبر عن "خلت قلبى يضحك".. هشام عاشور يغازل نيللى كريم برسالة وصور جديدة من شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، زوج النجمة نيللي كريم، متابعيهم بصور جديدة من شهر العسل الذي قضوه في الولايات المتحدة الامريكية، حيث نشر عبر حسابه الشخصى عدة صور من كواليس شهر العسل عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ظهرا خلالها في الكثير من الأماكن.

واكتفى عاشور برسالة غزل في زوجته النجمة نيللي كريم، وكتب: "أنا والشخص الذى يجعل قلبي يبتسم"، وسرعان ما حصدت الصور عدد كبير من التعليقات والاعجابات من قبل جمهورهما الذين تمنوا لهم حياة سعيدة.



سيلفي عاشور ونيللي كريم



نيللي وعاشور فى شهر العسل

ونشرت النجمة نيللى كريم، منذ ايام، جلسة تصوير صيفية فى شهر العسل بإطلالة مميزة من خلال فيديوعلي أغنية "كل الناس" لـ حسن أبو الرووس وفريق الصواريخ، وظهرت نيللى بأكثرمن إطلالة، الأولي فستان أسود مع قصة من الريش، والثانية توب أزرق مع بنطلون أبيض، ولم تنسي نيللى كريم إطلالة الأبيض مع الأسود.

وعادت النجمة نيللى كريم من إجازة شهر العسل في نيويورك، لكنها لم تنهِ إجازتها، حيث تستكمل نيللى شهر العسل برفقة زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور في الساحل الشمالي، وظهرت نيللي في أكثر من صورة برفقة أصدقائها المقربين وزوجها في عدد من السهرات، كما رقصا الثنائي علي أغنية "مبروك" لرامي عياش، في حين اطلت نيللى صباح اليوم بصورة علي متابعيها وسط البحر والشمس.



نيللي كريم وزوجها فى شهر العسل



نيللي كريم وزوجها



نيللي كريم مع زوجها هشام عاشور

وكانت قد تلقت نيللى كريم، وزوجها هشام عاشور، الصبارة الراقصة هدية من أحد أصدقائهما في نيويورك، ونشرت نيللى فيديو للصبارة الراقصة عبر ستورى حسابها الرسمي بانستجرام، ورصد الفيديو الصبارة الراقصة: "يا هشام ويا نيللى بجد وحشتونا اوووى اووى، نيويورك ضلمت بعد ما مشيتو".