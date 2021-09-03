مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. إعلان الموعد وضيف الشرف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد رئيسه ومؤسسه موعد انطلاق دورته الـ11 في الفترة من 4 إلى 10 مارس/آذار 2022.

وقال رئيس المهرجان إن الدورة المقبلة ستشهد تكريم السينما الأوغندية نظراً لنشاطها الكبير وتطور صناعة السينما هناك في المرحلة الأخيرة، وكذلك انتشار الفيلم الأوغندي وتوزيعه خارج حدوده في عدد من الدول الأفريقية المجاورة وكذلك وجود جيل جديد يكافح لتطوير السينما الأوغندية والنهوض بها والوصول للعالمية والمشاركة في المهرجانات الدولية.

وأعرب سيد فؤاد عن سعادته بموافقة النجم محمود حميدة على الاستمرار في الرئاسة الشرفية للمهرجان نظراً لاقتناعه بأهمية دور المهرجان في دعم العلاقات بين مصر والدول الأفريقية من خلال السينما وكذلك لاهتمامه الشخصي بملف أفريقيا حتى قبل إنشاء مهرجان الأقصر نفسه.

وصرّحت المخرجة عزة الحسيني، مؤسس ومدير المهرجان، إن إدارة المهرجان أرسلت موعد الدورة الحادية عشر إلى اللجنة العليا للمهرجانات في وزارة الثقافة.

ويقام المهرجان في مارس من كل عام حفاظاً على موعده الرسمي الثابت.

وأعلنت الحسيني عن إطلاق استمارة اشتراك الأفلام في المسابقات الرسمية للمهرجان (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، مسابقة الدياسبورا، أفلام الأفارقة في الشتات).

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة "شباب الفنانين المستقلين" بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية في مصر.

