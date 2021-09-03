طرح الإعلان التشويقي والملصق الرسمي لفيلم "عروستي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طُرِح، الجمعة، الإعلان التشويقي لفيلم "عروستي"، الذي يشهد التعاون الأول بين أحمد حاتم وجميلة عوض.

وتصدر النجمان أحمد حاتم وجميلة عوض الملصق الرسمي للفيلم الذي يخرجه محمد بكير، والمرتقب إطلاقه قريباً في دور العرض.





قصاصات ورق وفنجان قهوة، هكذا يظهر الملصق الرسمي لفيلم "عروستي"، إذ تحمل قصاصات ورق ملوّنة معلقة على حائط أمام مكتب وجهي حاتم وجميلة المبتسمين، بينما يحمل المكتب فنجان قهوة ساخناً وقلماً، وبجوارهما كتاب للمؤلف الشهير أحمد خالد توفيق.





ويوحي الإعلان التشويقي بقصة رومانسية مليئة بالمواقف الكوميدية الساخرة، والتي يُطرح من خلالها تساؤل حول أيهما أفضل، الزواج عن حب أم ما يعرف في مصر بـ"زواج الصالونات".

وإلى جانب أحمد حاتم وجميلة عوض، يشارك في بطولة الفيلم النجوم: صابرين، محمود البزاوي، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف.