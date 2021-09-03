شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحى "ذهب الليل" على مسرح ليسيه الحرية.. اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح العرض المسرحى "ذهب الليل" على مسرح ليسيه الحرية، من إخراج سعيد قابيل، وذلك اليوم وغدا الموافق الجمعة والسبت فى تمام الساعة الثامنة مساء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والعرض من بطولة محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، فكرة وتأليف أحمد عسكر، إخراج سعيد قابيل.

عرض "ذهب الليل" بعد ضمن مبادرة "المؤلف مصرى" التى أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، بقيادة المخرج محمد مرسي، والعرض تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

وكان مخرج العرض سعيد قابيل قد قال فى تصريح خاص لليوم السابع أن العرض تدور فكرته حول الحياة الفنية للفنان الراحل محمد فوزى منذ بدء مشواره فى طنطا وهو فى الثالثة عشر من عمره وإلى أن توفى، وتابع محمد فوزى هو فنان متعدد المواهب والنشاط وعمل فى إتجاهات فنية مختلفة فمعظم الناس تعرفه كمؤلف وملحن ومغنى موسيقى لكنه كان مؤلف سينمائى بجانب أنه كان يمتلك شركة إنتاج ولديه أول شركة لتسجيل الإسطوانات كما أنه ساعد العديد من الفنانين ولحن أنواع مختلفة من الموسيقى مثالعاطفى والأطفال والدينى.

فتجربته كانت متنوعه ومازالت أغانيه نسمعها إلى الآن وكان فوزى سابق لعصره فى الألحان والحانه اكتسبت شهرة عالمية فى زمن لم يكن هناك تواصل مثل الآن.