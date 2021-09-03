هشام ماجد يصور "حامل اللقب" فى التجمع الخامس

القاهرة - سامية سيد - يصور الفنان هشام ماجد مشاهده فى فيلم "حامل اللقب"، اليوم الجمعة فى التجمع الخامس، حيث تجمع المشاهد بينه وبين الفنان محمد سلام ودينا الشربينى، داخل ستاد بتروسبورت وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو، والعمل من تأليف إيهاب بليل، وإخراج هشام فتحي، وبطولة هشام ماجد، دينا الشربيني ومحمد سلام.



ابطال فيلم حامل اللقب

يذكر أن هشام ماجد ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.

ومن ناحية أخرى تشارك دينا الشربينى فى مسلسل لبنانى يحمل عنوان "الزيارة"، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأسابيع الماضية والعمل من بطولة كارول عبود، إيلي مترى، عبدو شاهين، سيرينا الشامى وكوكبة من الممثلين اللبنانيين، وينتمى نوعية العمل 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم وإخراج أدولفو مارتينيز.