شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال رئيسا لقطاع الإنتاج الثقافى لعام آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قرارا بتجديد الثقة للمخرج خالد جلال رئيسا لقطاع شئون الإنتاج الثقافى لمده عام آخر، وقد تولى خالد جلال منصب رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى منذ عام 2015 وقدم خلال تلك الفترة الماضية الكثير من التطورات وكذلك مساندة الفنانين العاملين بالقطاع.

يذكر أن المخرج خالد جلال تخرج من كلية التجارة جامعة القاهره وكان قد شارك فى العديد من العروض المسرحية خلال فتره دراسته بالجامعة وحقق نجاحات كبيره، وحصل خالد جلال على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية ليثقل تلك الموهبة.

وحصل على منحة فى الإخراج المسرحى وسافر إلى روما للدراسة، وعقب عودته وعندما تم تعيينه مديرالمسرح الشباب فى عهد الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة السابق، ثم تولى مركز الإبداع الفنى فى عام2002 وحتى الأن وقام بإكتشاف العديد من المواهب الفنية التى أصحبت نجوما فى الوسط الفنى الأن، وعين كذلك مديرا لمسرح الغد ثم رئاسة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

ثم تولى جلال رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، وحصل على جائزة الدولة للإبداع فى مجال الإخراج بالأكاديمية المصرية بروما وجائزة أفضل مخرج فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى عن العرض المسرحى قهوة ساده وجائزة الدولة للتفوق فى الفنون، وأخيرا تولى الإشراف على مركز الإبداع بجانب قطاع رئاسة الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة المصرية منذ أكتوبر 2015.