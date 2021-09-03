شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقي الروحية .. منتصف سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة 14 من مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقي الروحية يوم 18 سبتمبر الحالى وحتى يوم 24 سبتمبر تحت رعاية وزاره الثقافة المصرية برئاسة دكتوره إيناس عبد الدايم، وذلك بمشاركة فرق ودول من مختلف ثقافات الشعوب .

وقد أسس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح ، ولأول مرة في هذه الدورة الاستثنائية يذهب المهرجان إلى حلوان وتحديداً قصر الأميرة خديجة الأثرى التابع لمكتبة الأسكندرية، كما سيذهب ولأول مرة أيضا إلى الإسكندرية عروس البحر المتوسط في احتفالية كبرى بكنيسة سانت كاترين وذلك للتأكيد على التواصل الإنسانى والرسالة التنويرية للمهرجان.

يذكر أن مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى برئاسة الفنان إنتصار عبد الفتاح قد كرم خلال دورته 13 السابقة اسم أمير الشعراء أحمد شوقى صاحب "نهج البردة"، والفنانة الكبيرة فيروز وترانيم الميلاد، واسم الراحل الشيخ محمد الفيومى شيخ المنشدين، كما أقام احتفالية كبرى بعنوان" ياجمال النبى" بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف تضم مجموعة كبيرة من الفرق المشاركة.