شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يكشف عن صورة نادرة من الطفولة مع والده الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن صورة نادرة له برفقة والده وشقيقه محمد، التى ظهرا فيها وهما فى مرحلة الطفولة، بينما لم يبلغ كريم فى هذه الصورة عام واحد من عمره.



محمود عبد العزيز

أظهرت الصورة التى نشرها الفنان كريم محمود عبد العزيز عبر "إنستجرام"، عن سعادة والده بأبنائه وقت التقاط الصورة، حيث رسمت الابتسامة على وجهه بطريقه واضحه تمامًا.

ويشار إلى كريم محمود عبد العزيز، أوضح - فى وقت سابق - عن الصعوبات التي واجهها أبيه الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وتابع: "والدى كان بيحكيلى عن كم الإحباطات التي تعرض لها في بداية حياته الفنية، وإزى هو سافر برا واشتغل أي حاجة وباع جرايد.. ومخرج كبير قال لوالدى أنت ملكش فى الموضوع خلال مرحلة الجامعة".



محمود عبد العزيز مع ابنيه محمد وكريم فى طفولتهما

وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى، ببرنامج "معكم"، المذاع عبر قناة "cbc"، أن والده سافر إلى النمسا بعد الإحباط الذى تعرض له، متابعا: "في النمسا باع جرايد ونام على الرصيف وشقى وتعب.. والدى أكبر من السوبر هيرو فى حياتى".

وتعليقاً على أعماله عبر موقع "تيك توك"، قال "عبد العزيز" إنه يكون متحمساً جداً لها، وتابع ضاحكاً: "لكن معرفش إنها بتكون فضيحة بهذا الشكل