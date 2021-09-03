شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى وإجازة الصيف.. 3 إطلالات على الرملة بالكاش مايوه وبتلعب طاولة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطف النجمة نرمين الفقى، الأنظار إليها من حين لآخر عن طريق مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع انستجرام، بصور لها أثناء قضائها إجازة الصيف على شواطئ الساحل الشمالي، حيث ظهرت في أخر مجوعة صور لها وهي ترتدي كاش مايوه على إحدى الشواطئ بالساحل الشمالي لتستقبل عدد كبير من التعليقات والاعجابات خلال وقت قصير.

ولم تكن تلك هي الصور الأولي التي تشاركها الفقي مع متابعيها وجمهورها على شواطئ الساحل الشمالي، فسبق وان ظهرت مع احدى صديقاتها على ضفاف احدي الشواطئ منذ عدة أيام وهي تلعب "الطاولة"، وفى صور آخري وهي ترتدي المايوه والبرنيطة تحت اشعة الشمس وعلى رمال الشاطئ.



نرمين الفقي تلعب الطاولة

يأتى هذا فيما استأنفت الفقى تصوير مشاهدها فى مسلسل "شارع 9" منذ ايام بعد فترة من التوقف، بسبب أزمات إنتاجية، ليعود مرة أخرى بعد تغيير الجهة المنتجة وكذلك إجراء عدد من التغييرات سواء على مستوى الممثلين المشاركين فى البطولة أو خلف الكاميرا أيضاً.