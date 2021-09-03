"بدأت سرقة وتنتهي كحرب".. نهاية طريق "la casa de papel" بعد سنوات من الإثارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد طول انتظار أفرجت شبكة نتفليكس، الرائدة في عالم المحتوى الترفيهي عالميًا، عن حلقات جديدة من المسلسل الإسباني "البروفيسور-La casa de papel "، إذ يتم عرض الموسم الخامس على جزأين، بدأ الأول اليوم 3 سبتمبر، ومن المقرر أن يتم طرح الحلقات الأخيرة من الموسم الخامس في ديسمبر، ويتكون كل جزء من 5 حلقات.

يأتي العرض بعد انتظار دام حوالي عام وخمسة أشهر، إذ تم عرض الجزء الرابع في مطلع أبريل 2020. وحقق مسلسل "البروفيسور" نجاحًا واسعًا منذ عرض موسمه الأول في 2017، واحتل المركز الأول بين المسلسلات الأجنبية المعروض على شبكة Netflix، في نسبة المشاهدة، إلى جانب الاهتمام الكبير به على مواقع التواصل الاجتماعي بين متابعيه.

ويزيد من حماس الجمهور في استقبال حلقات الجزء الخامس، ما أعلنه كاتب المسلسل خافيير جوميز سانتاندير لوسائل الإعلام، إنه على الأرجح لن يقوم بكتابة أجزاء أخرى للمسلسل، لأنه يقع تحت ضغط كبير ويشعر بالإجهاد العقلي، ولكنه أكد أن المسلسل سينتهي بشكل جيد للغاية هذا الموسم.

وأضاف خافيير "حاولت بقدر الامكان إبقاء الحبكة الدرامية للمسلسل قيد السرية حتى تزيد الإثارة والتشويق ولا يتمكن المشاهد من توقع ما سيحدث في الحلقات القادمة".

وروجت شبكة نتفليكس، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، لانطلاق الجزء الخامس، بعنوان "نهاية الطريق".

وقبل إطلاق الجزء الخامس من مسلسل "البروفيسور" كشفت الشبكة الرائدة في عالم الترفيه عالميًا، عن عدة حقائق ومعلومات تتعلق بالمواسم الخمسة، من بينها البدلة الحمراء الشهيرة الموجودة منذ البداية، ومنذ النسخة الأولى من السيناريو. ويقول Alex Pina، المنتج المنفذ لمسلسل البروفيسور: "دائماً ما نبحث عن الأيقونات، يجب أن تصنع لنفسك شعاراً مميزاً بشكل ما وأن تكون لك هويتك وبصمتك الخاصة".

وأضاف المخرج Jesús Colmenar- خيسوس كولمينار: "تم اتخاذ قرار تقليل الألوان الأساسية الأخرى خلال المسلسل لإبراز اللون الأحمر، ولهذا كان قرارنا بأن يرتدي جميع السارقين والرهائن زياً موحداً، لتصبح البدلة الحمراء العلامة البصرية الأبرز للمسلسل".

وبحسب البيان الصادر عن "نتفليكس"، فقد تم خلال المواسم الخمسة كاملةً، استخدام أكثر من ٦٠٠ بدلة حمراء، وعلى الرغم من تشابهها، فإن أزياء مسلسل البروفيسور أبعد ما تكون عن الملل. ويقول Carlos Diez المسئول عن تصميم أزياء المسلسل: "تصميم أزياء مسلسل البروفيسور تجربة غنية بحق، لأن كل شخصية تختلف عن الأخرى. لقد كان العمل على ملابس جميع الشخصيات بالبدلة الحمراء المميزة تحدياً كبيراً سواء بشكل فردي وأيضاً بشكل جماعي".

المسلسل تم تصويره في ٣٠٠ موقع بـ ٧ دول، هي: إسبانيا، تايلاند، الدنمارك، باناما، البرتغال، إيطاليا، والمملكة المتحدة.

احتاج العمل لإنتاج ٦٠٠٠ سبيكة ذهبية للاستخدام كإكسسوار للمسلسل، بينما تمت طباعة مليون عملة ورقية فئة ٥٠ يورو لإسقاطها فوق شوارع مدريد، على مدار الـ٤١ حلقة، شهدت عمليات السطو لجمع الثروات العديد من الصراعات باستخدام ٢٧٥ سلاح مختلف، هذه الأسلحة يضاف إليها ١٥٠ قطعة من الذخيرة التي يحتفظ بها Gandía بخزانة أسلحته الخاصة في بنك إسبانيا.

تدور أحداث المسلسل حول العصابة محتجزة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة. تم القبض على البروفيسور من قبل سيرا، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب. وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه من قبل وهو الجيش؛ لتُكتب نهاية أعظم عملية سطو في التاريخ تقترب، وما بدأ كسرقة سوف ينتهي كحرب.

"البروفيسور- LA CASA DE PAPEL" بطولة أورسولا كوربيرو (طوكيو)، ألفارو مورتي (البروفيسور)، لإيتزيار إيتونو (لشبونة)، بيدرو ألونسو (برلين)، ميجيل هيران (ريو)، خايمي لورينتي (دينفر)، إستر أسيبو (ستوكهولم)، إنريكي أرسي (أرتورو)، داركو بيريتش (هيلسنكي)، هوفيك كيوتشكيريان (بوغوتا)، لوكا بيروس (مارسيليا)، بيلين كويستا (مانيلا)، فيرناندو كايو (كولونيل تامايو)، رودريجو دي لا سيرنا (باليرمو)، نجوى نيمري (المفتشة سييرا)، خوسيه مانويل بوجا (جانديا).

يتولى خيسوس كولمينار الإنتاج التنفيذي، بينما يقوم أليكس بينا بدور المنتج المنفذ والمسئول عن المسلسل. تعود كريستينا لوبيز فيراز كمديرة إنتاج منتج منفذ. يرأس ورشة الكتابة خافيير جوميز سانتاندير، وميجيل أموديو مديراً للتصوير، ويشاركان أيضاً في تنفيذ الإنتاج بالتعاون مع إستير مارتينيز لوباتو.

يقوم بإخراج الجزء الخامس من مسلسل "البروفيسور" كل من خيسوس كولمينار، أليكس رودريجو، كولدو سيرا .