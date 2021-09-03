أحمد حاتم وجميلة عوض و"فنجان" وكتاب لأحمد خالد توفيق على بوستر "عروستي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في تعاونهما الأول معاً، تصدر الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض البوستر الرسمي لفيلم "عروستي" للمخرج محمد بكير، إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، المنتج إيهاب السرجاني.

قصاصات ورق وفنجان قهوة، وقصاصات ورق ملونة معلقة على حائط أمام مكتب، تحمل وجهي حاتم وجميلة المبتسمين، بينما يحمل المكتب فنجان قهوة ساخناً وقلماً، وبجوارهما كتاب للكاتب الشهير الراحل أحمد خالد توفيق.

تم إطلاق البوستر الرسمي بعد أيام من طرح الإعلان التشويقي للفيلم، والذي يوحي بقصة رومانسية مليئة بالمواقف الكوميدية الساخرة، والتي يُطرح من خلالها تساؤلاً حول أيهما أفضل، الزواج عن حب أم زواج الصالونات.

وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوي، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف. ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز.