"عدم وجودكم محسسني برعب".. إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على توجيه رسالة لوالديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبدالعزيز.

ونشرت إيمي، صورة لها مع عائلتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم آمان غير عادي.. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله".

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.