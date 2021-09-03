فن ومشاهير

بالصور| أحدهم يقفز فرحًا.. أبطال "The Card Counter" يشاهدونه في "فينيسيا السينمائي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت وكالة الصحافة الأوروبية epa، صورًا لصناع ونجوم الفيلم الأمريكي "The Card Counter"، المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي انطلقت فعاليات دورته الـ78 يوم الأربعاء الماضي، الموافق 1 سبتمبر، ومن المقرر أن يستمر حتى 11 سبتمبر.

وشهد العرض العالمي الأول للفيلم، والذي أقيم أمس 2 سبتمبر، حضور مؤلفه ومخرجه المخرج الأمريكي بول شريدر، الممثل الأمريكي أوسكار إسحاق والممثلة الأمريكية تيفاني هاديش والممثل الأمريكي تاي شيريدان، والممثل جي ميشالي، كما حرص مدير المهرجان ألبرتو باربيرا على التقاط الصور معهم.

يروي فيلم "The Card Counter" قصة محقق عسكري سابق تحول إلى مقامر تطارده أشباح ماضيه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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