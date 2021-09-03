راندا البحيري توجه رسالة لأشرف زكي بعد حصوله على أعلى وسام فلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة راندا البحيري، على توجيه رسالة للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عقب منحه أعلى وسام ثقافي فلسطيني.

وكتبت راندا، عبر حسابها على إنستجرام: "ألف مبروك دكتور أشرف زكي.. شرف مصر، بنحبك يا نقيبنا وفخورين بيك وربنا يخليك لينا، الدكتور أشرف زكي يقلد بأعلى وسام من الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وجه رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بعدما منحه الأخير أعلى وسام ثقافي في فلسطين.

ونشر زكي، صورته مع الرئيس الفلسطيني، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكرًا فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين الحبيبة، على منحي أعلى وسام ثقافي في فلسطين.. النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون لدولة فلسطين في مقر إقامة الرئيس بجمهورية مصر العربية".

يذكر أن راندا البحيري تشارك حاليا بمسرحية "مسرح الجريمة" ويشاركها البطولة سحر حسن، عبير فاروق، محمد يوركا، إبراهيم سعيد، ياسر الرفاعي، نيللي الشامي، عبدالله عبدالغني، مادونا، إسلام عرفة، محمد حمدي، شيماء علي، مؤمن محمد، عادل دياب، نور أبو البيه، ومن تأليف فريق عمل ورشة مسرح الجريمة، وفورمات وإخراج محمد علام، ديكور مصطفى حامد، إضاءة وليد درويش، موسيقي أشرف محروس، ملابس ياسمين جان، مدير الفرقة سمير حجاج، مخرج منفذ عماد يوسف، مخرج مساعد سهى محرم.