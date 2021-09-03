بالصور| أبطال ونجوم الفيلم الكندي "Dune" يشاهدونه في مهرجان فينيسيا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نظم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي انطلقت فعاليات دورته الـ78 قبل يومين، عرضا للفيلم الكندي "Dune"، المشارك بالمهرجان ضمن عروض خارج المسابقة، اليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر.

ونشرت وكالة الصحافة الأوروبية epa، صورًا لأبطال وصناع العمل، الذين حرصوا على التواجد على السجادة الحمراء والتقاط الصور التذكارية، قبل مشاهدة الفيلم، وبينهم: الممثل الأمريكي جوش برولين، الممثل الإسباني خافيير بارديم، المخرج الكندي دينيس فيلنوف، الممثلة السويدية البريطانية ريبيكا فيرجسون، الممثل الأمريكي تيموثي شالاميت.

الفيلم مقتبس من رواية خيال علمي لفرانك هربرت، تدور حول ابن عائلة نبيلة مكلف بحماية العنصر الأكثر قيمة والأكثر حيوية في المجرة.