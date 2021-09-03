خالد يوسف يواصل العمل على "أهلا بكم في باريس" بعد عودته لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل المخرج خالد يوسف العمل على فيلمه السينمائي الجديد "أهلا بكم في باريس" بعد عودته قبل أيام إلى مصر، بعد فترة غياب طويلة.

"أهلا بكم في باريس" قصة إنسانية تدور حول معاناة 3 سيدات عربيات سجينات في فرنسا داخل سجن واحد يرتبطن بعلاقة صداقة داخل محبسهن، لافتًا إلى أن الحديث يدور عن قصة حقيقية وليس من نسخ الخيال.

الفيلم من المقرر انطلاق تصوير بعد أيام في شهر سبتمبر، وسيتم تصوير بعض اللقطات في استوديوهات في بيروت، وسيشارك في الفيلم 4 فنانين مصريين بينهم ماجد المصري.

وخالد يوسف من مواليد عام 1964، تتلمذ على يد المخرج الكبير يوسف شاهين، وأخرج العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري، بينها "جواز بقرار جمهوري" و"خيانة مشروعة". ومن بين أعماله التي أثارت جدلا واسعا "دكان شحاتة" و"حين ميسرة".