كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 6 دقائق

سخر المهاجم البرازيلي نيمار، من الهجوم ضده بسبب زيادة وزنه، وذلك بعد مباراة منتخب بلاده ضد مضيفه التشيلي (1-0) فجر اليوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم “قطر 2022”.

وعاد نيمار إلى فريقه باريس سان جيرمان متأخرا هذا الصيف، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.

وسخر البعض من نيمار بسبب الشكل الذي ظهر به، وافتقاده للياقة بشكل ملحوظ بعد العودة من الإجازة، وتعرض لهجوم بعد مباراته ضد تشيلي بسبب السمنة.

ونشر نيمار صورة له بعد المباراة عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، وعلق عليها قائلا: “أقر أن اللقاء لم يكن الأفضل، لكن الانتصار تحقق في النهاية”.

وأضاف عن تفسيره لزيادة وزنه: “القميص كان مقاس G وهو أكبر من ما أرتديه بشكل معتاد، في المباراة القادمة سأطلب مقاس M”، وأرفق تفسيره هذا بالرموز التعبيرية المليئة بالضحك، ولكن هذا لم يوقف حالة التعجب من الصورة التي ظهر بها اللاعب.

نيمار يرد بسخرية على الهجوم عليه بسبب السمنة

يذكر أن نيمار ظهر للمرة الأولى مع باريس هذا الموسم أمام مضيفه ريمس يوم الأحد الماضي، وخرج في الدقيقة 60 من زمن اللقاء ودخل بدلا منه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أول ظهور له بقميص الفريق الباريسي.

وتعرض نيمار لهجوم عنيف بعد مباراة ريمس من قبل الصحافة الفرنسية بسبب سوء مستواه ونقص لياقته البدنية.

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال “قطر 2022” بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن وصيفه الأرجنتيني، ويليهما منتخبا الإكوادور والأوروغواي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 9 نقاط لكل منهما.