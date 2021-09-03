“أنت أطرق بابي” يتصدّر الترند في لبنان بهذه العبارة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر هاشتاغ الحلقة ما قبل الأخيرة من المسلسل التركي “أنت أطرق بابي” الترند في لبنان وعدد من الدول حول العالم وكان عنوان الهاشتاغ “لحسن الحظ أنّك موجود ساركان بولوت”، إذ تضمّنت الحلقة الاحتفال بعيد ميلاد ساركان (كرم بورسين).

ورغم أنّ المسلسل لا يحقق نسبة مشاهدة عالية، إلا أنّه حقق شعبية كبيرة لدى شريحة المراهقين ويتصدّر أسبوعياً الترند ويعتبر من أنجح المسلسلات الصيفية في تركيا.

ومع اقتراب المسلسل من نهايته الأسبوع المقبل، وصل عدد متابعي بطلة العمل هاندا ارتشيل في حسابها عبر “إنستغرام” 24 مليون متابع، بينما وصل عدد متابعي كرم بورسين 9 ملايين.