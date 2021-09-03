شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم فى صورة مع والديها الراحلين: عدم وجودكم فى حياتى محسسنى برعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة إيمي سمير غانم، عن افتقادها لوالديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، حيث نشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت فى تعليقها على الصورة التى جمعتها مع والديها وشقيقتها دنيا سمير غانم، "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي، لا حول ولا قوه إلا بالله، الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله".



ايمي سمير غانم

يأتى هذا بعد مرور قرابة ثلاثة أسابيع على رحيل الفنانة دلال عبد العزيز بينما لا تزال حالة الحزن تسيطر على أسرة الراحل سمير غانم. إيمى سمير غانم كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "بحبك يا مامى وبتعذب من غيرك.. الحمد لله على كل شىء ربنا يرحمك يا رب".

أما دنيا فوجهت الشكر لمن وقف بجانبها وقالت: "شكرا لكل الناس اللى بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعى مشاعرنا ده طبيعى بين الأصدقاء والأقارب لكن أنا بكتب للجمهور العظيم ربنا يخليكم لينا هفضل أشكركم طول عمرى على إحساسكم بينا".

وعبرت دنيا عن اشتياقها لوالدتها، قائلة: "ماعنديش حاجة أقولها غير إنى فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمى أنت علمتينى الرضا وأنا راضية وعلمتينى أقول على كل حاجة الحمد لله".