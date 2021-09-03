شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى فى ساقية الصاوى بـ 4 حفلات .. اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي فرقة " مسار إجبارى " أربع حفلات فى ساقية الصاوى اليوم الجمعة الموافق ٣ سبتمبر، وغدا السبت الموافق 4 سبتمبر ، حيث ستكون الحفلة الأولى فى تمام الساعة الرابعة والحفلة الثانية فى تمام الساعة الثامنة مساءا ، أما الحفلة الثالثة غدا السبت ستكون فى تمام الساعة الرابعة عصرا والحفلة الرابعة والأخيرة فى تمام الساعة الثامنة مساءا، مع أخذ جميع الإجراءات الإحترازية، وستقدم الفرقة خلال الحفلات باقة متنوعة من أغانيها المحببة لدى جمهورهم مثل " مرسال لحبيبتي، هويت، ماتفوتنيشأنا وحدى، ريتك معايا، تقع وتقوم" .

جدير بالذكر أن فرقة مسار إجبارى هى فرقة مصرية سكندرية، تأسست عام 2005، واشتهرت بتقديم أعمالتتناول القضايا الإجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية،قدمت الفرقة الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة كما شاركت فى العديدمن المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، وتنزانيا .

وجاء اسم فرقة مسار إجبارى من فكرة المسار الذي أجبر المجتمع على التفكير من خلاله، وتأسس فريق"مسار إجباري" على يد كل من، هاني الدقاق، "جيتار"، وأيمن مسعود، "كيبورد"، أحمد حافظ، "باص"، وتامر عطا الله، "درامز".