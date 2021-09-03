شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر للسينما الأفريقية يعلن موعد دورته الحادية عشرة واوغندا ضيف شرف المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد رئيسه ومؤسسه موعد انطلاق دورته الحادية عشرة في الفترة من 4 الي 10 مارس 2022 ، وأكد رئيس المهرجان أن الدورة المقبلة سوف يتم تكريم السينما الأوغندية نظراً لنشاطها الكبير وتطور صناعة السينما هناك في المرحلة الأخيرة ، وكذلك انتشار الفيلم الأوغندي وتوزيعه خارج حدوده في عدد من الدول الأفريقية المجاورة وكذلك وجود جيل جديد يكافح لتطوير السينما الأوغندية والنهوض بها والوصول للعالمية والمشاركة في المهرجانات الدولية .

وعبر أيضا سيد فؤاد عن سعادته بموافقة النجم الكبير محمود حميدة علي الإستمرار في الرئاسة الشرفية للمهرجان نظرا لاقتناعه بأهمية دور المهرجان في دعم العلاقات بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة من خلال السينما وكذلك لاهتمامه الشخصي بملف أفريقيا حتي قبل إنشاء مهرجان الأقصر نفسه.

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مؤسس ومدير المهرجان أن إدارة المهرجان أرسلت بموعد الدورة الحادية عشر إلي اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة تلك الدورة التي ستنطلق في الفترة من الجمعة 4 مارس إلي الخميس 10 مارس 2022 ، تنسيقاً مع المهرجانات الأفريقية في العالم لوجود أجندة ثابته فالمهرجان يقام في مارس من كل عام حفاظاً علي موعده الرسمي الثابت ، وأعلنت الحسينى عن إطلاق استمارة اشتراك الأفلام في المسابقات الرسمية للمهرجان ( مسابقة الأفلام الروائية الطويلة / مسابقة الأفلام الروائية القصيرة / مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة / مسابقة الدياسبورا " أفلام الأفارقة في الشتات " )

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة و السياحة والاثار والشباب والرياضة و الخارجية . وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر.