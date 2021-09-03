شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. شريف منير فى أستوديو مصر من أجل "إجازة مفتوحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد الفنان شريف منير، اليوم الجمعة فى استوديو مصر من أجل تصوير مشاهد مسلسله "إجازة مفتوحة" الذى أوشك على الانتهاء من تصويره ويدور المشهد فى ديكور "نيابة" .

كانت قناة On قد أعلنت عرض أولي حلقات مسلسل "أجازة مفتوحة" للنجم شريف منير والفنانة لقاء الخميسى، حصريا علي شاشتها، بدءا من يوم السبت 11 سبتمبر، الساعة الـ8 مساء، وذلك بعد تأجيله إذ كان مقرر عرضه 28 أغسطس الماضي.

وكانت قد طرحت قناة ON برومو المسلسل وذلك تمهيداً لعرض العمل على شاشة القناة بشكل حصرى، وسيطر على البرومو المشاهد الكوميدية بين لقاء الخميسى وعائلتها لاسيما وأن العمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى لايت.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتها، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

وكانت عبرت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب،عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "أجازة مفتوحة"، لافتة إلى أن العمل يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم الأسرة العربية، مشيرة إلى أنها تحرص على المشاركة في الدراما الاجتماعية التي تجمع شمل الأسرة حول شاشة التليفزيون.

مسلسل "أجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نورمحمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، من تأليف أحمد محمود أبو زيد.