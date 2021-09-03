هيئة الاتصالات البريطانية تبرئ بيرس مورغان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية “أوفكوم” Ofcom، يوم أمس الأربعاء، أن المذيع البريطاني بيرس مورغان لم ينتهك قانون البث عندما أدلى بتعليقات تشكك في مزاعم ميغان ماركل بشأن صحتها العقلية.

وبعد صدور الحكم، نشر مورغان تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلاً: “عاجل: أعلنت هيئة “أوفكوم” رفض جميع الشكاوى بشأن تعليقاتي حول ميغان ماركل، والتي أدت إلى استقالتي من برنامج “صباح الخير بريطانيا”.

وأضاف: “جاء في الحكم أنه يحق لي ألا أصدق مزاعمها ومزاعم الأمير هاري، وأن تقييد حقي في القيام بذلك سيكون تقييداً مرعباً لحرية التعبير”.

ثم نشر تغريدة ثانية يقول فيها: “يسعدني أن “أوفكوم” قد أيّدت حقي في تكذيب ادعاءات دوق ودوقة ساسكس… هذا انتصار لحرية التعبير وهزيمة مدوية للأميرة “بينوكيو”. لكن هل أستعيد وظيفتي؟”.

وصرّحت قناة “أي تي في” عقب انتشار النبأ: “نرحب بحكم “أوفكوم” الذي يقضي بأن برنامج “صباح الخير بريطانيا” لم ينتهك معايير البث المتعلقة بالضرر والجرائم. وينص الحكم بوضوح على أن التوازن والسياق اللذان وفرهما منتجو البرنامج كانا أساسيين في التخفيف من احتمال وقوع ضرر ناجم عن تعليقات بيرس مورغان”.

وتابعت القناة: “بسبب القرارات التحريرية التي اتخذها المنتجون والآراء المعارضة التي عبّر عنها بقوة مقدمو البرنامج والضيوف الآخرين، لم يخالف برنامجنا قوانين “أوفكوم”.

لكن أكد مصدر مطلع لموقع “ذا ميرور” The Mirror أن “أي تي في” لا تنوي إعادة مورغان إلى عمله في القناة.

وكانت الهيئة قد فتحت تحقيقاً في الموضوع بعد تلقيها أكثر من 57 ألف شكوى بشأن تعليقات المذيع المثيرة للجدل. فقد قال إنه رفض تصديق “أي كلمة” تفوهت بها الدوقة، بعد تحدثها في مقابلتها مع الصحافية أوبرا وينفري عن رغبتها في الانتحار.

وكانت قناة “أي تي في” قد حثّته على الاعتذار، إلا أنه رفض وقرر مغادرة البرنامج.