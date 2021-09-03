ابنة عامر منيب تحيي عيد ميلاده بكلمات وصور مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة مريم ​عامر منيب​ ذكرى ميلاد والدها النجم الراحل عامر منيب الثامنة والخمسين، بنشرها مجموعة من الصور التي جمعتهما خلال مرحلة طفولتها.

وقالت في تعليق عبر حسابها الرسمي في تطبيق “انستغرام”: “58 شمعة اليوم، من فضلك توقف لحظة لتتمنى لهذا الملاك أسعد عيد ميلاد، الفاتحة له”. وأضافت: “لقد جعلت حياتي تبدو كأنها قصة خيالية بأسعد النهايات، لم يفعل شيئاً سوى جعل الجميع من حوله يبتسمون ويتأكد من إضافة القليل من التألق والضوء إلى أي عقبة يواجهها أي شخص، لقد رحلتَ عن عالمنا لكنك على قيد الحياة حتى اليوم، عيد ميلاد سعيد لملك السعادة وملاكي إلى الأبد”.

ووافت المنية عامر منيب صباح يوم السبت 26 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2011، عن عمر ناهز 48 عاماً بعد صراعٍ مع مرض السرطان استمر أكثر من عامين”.