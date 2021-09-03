بعد عودة شائعة وفاتها في سويسرا.. شقيق ياسمين عبد العزيز يردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان وائل عبد العزيز، شقيق النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز على أن يطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد الاستفسارات والأسئلة التي أرسلها إليه الجمهور عبر حساباته على السوشيال ميديا.

وردّ وائل من خلال حسابه في موقع الصور والفيديوهات «إنستغرام»، على استفسارات الجمهور، قائلاً: «ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها شائعة وضيعة، ربنا يجعل يومي قبل يومها”.

وكانت ياسمين قد تعرضت لأزمة صحية منذ أشهر عدة، ودخلت المستشفى لإزالة تكيّسات من على المبيضين، ولكن حدث خطأ طبي أثناء الجراحة أدى الى ثقب في القولون، بحسب ما ذكر زوجها الفنان أحمد العوضي عبر صفحته في «فيسبوك»، ودخلت في غيبوبة استمرت 16ساعة، ثم بدأت حالتها تتحسّن وخرجت من العناية الفائقة إلى غرفة عادية، وصرّح الأطباء بمغادرتها المستشفى مع طاقم تمريض يلازمها في المنزل طوال 4 أيام، قبل أن تتوجّه إلى مطار القاهرة في سيارة إسعاف استعداداً للسفر إلى سويسرا لاستكمال رحلة العلاج في أحد مستشفيات جنيف.