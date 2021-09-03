شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن تطورات حالتها الصحية ونشر صورة لها عبر حسابه بموقع "أنستقرام".

وكتب وائل عبد العزيز: "ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريبا لبيتها وشغلها، وخبر وفاتها إشاعة وضيعة، ربنا يجعل يومي قبل يومها".

وانتقد وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز تناول الصحافة لأخبار الحياة الخاصة والحالة المرضية التي تمر بها شقيقته من سفرها للعلاج بالخارج.

وكتب في حسابه بموقع "فيسبوك": "تصريحات الصحافة من وقت سفر ياسمين للخارج إلى الآن ليس لها أي أساس من الصحة".