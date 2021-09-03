لهذا السبب.. ارتفاع عدد القطط المصابة بالضغط النفسي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - حذّر الأطباء البيطريين من أنّ القطط تصاب بمستويات مرتفعة من الضغط النفسي “المهددة للحياة”، وذلك بسبب أصحابها الذين يقضون المزيد من الوقت معها في المنزل، مما يؤدي إلى تغيير الروتين اليومي الخاص بها.

وجاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: مع انتشار الفيروس التاجي في أوائل العام الماضي وطلب الحكومة من الناس البقاء في المنزل للعمل والدراسة، بدأت حيواناتنا الأليفة في الحصول على المزيد من الاهتمام أكثر من أي وقت مضى.

بالنسبة للكلاب، قد يكون هذا بمثابة نعمة، أما بالنسبة لأصدقائنا القطط فكان الأمر خارج نطاق التحمل قليلاً، مما تركها متوترة على مدار الكثير من الوقت مع أصحابها.

وقد وجد الأطباء البيطريون أنّ عادات العمل من المنزل تسببت في تطوير القطط لمجموعة من الظروف الخطرة، وكلها مرتبطة بالضغط النفسي والإجهاد.

شهد الأطباء زيادة ملحوظة لحالات مثل انسداد المثانة لدى القطط الذكور، وكذلك التهاب المثانة لدى كل من القطط الذكور والإناث على مدى الأشهر ال 18 الماضية.

ونصح الأطباء البيطريين أصحاب القطط بإنشاء أماكن اختباء لقططهم لتعديل مزاجها، كما اقترحوا عليهم وضع أواني الطعام والماء والتراب في مناطق هادئة.

وقالت Cats Protection، وهي مؤسسة خيرية مكرسة لإنقاذ القطط، تأمين العيش لها، وتثقيف الناس حول رفاهيتها، أنّ العديد من القطط تكافح من أجل التأقلم.

وقالت متحدثة باسم المؤسسة لصحيفة التايمز: “يبدو أنّ بعض القطط ربما أصبحت أكثر توتراً في منزلها خلال الوباء”.

‘إنّ التغييرات التي تطال روتين القطط لها القدرة دائماً على التسبب في التوتر والإجهاد، لأنها مخلوقات تعيش على الروتين والعادات.”

“إنّ الأماكن “الآمنة” أو “الهادئة” التي كان يمكن للقط أن يهرب إليها في المنزل في السابق قد تم إعادة استخدامها كمكتب منزلي، لذلك لم يعد للقط أي مكان هادئ.”

وقالت الممرضة البيطرية ديبي جيمس، من Vet Klinik في سويندون، أنّ العديد من الحالات المتعلقة بالتوتر والإجهاد تظهر حالياً لدى القطط والتي لم تكن شائعة قبل عملية الإغلاق.

على سبيل المثال، انسداد المثانة لدى القطط الذكور والتي تشمل أعراضها الصعوبة في التبول أو عدم التبول أو الذهاب إلى أماكن غير عادية.

وقالت: “أي تغيير في الروتين يمكن أن يزعزع القطط لأنها مخلوق يعيش على الروتين والعادات”، مضيفة أنها تحبّ الروتين وبأنّ أي تغيير، مثل أن يكون الناس في المنزل أكثر، قد يؤثر عليها.”

“إذا كان أصحاب القطط يعملون من المنزل أو يقومون بالعزل الذاتي، فإنّ النصيحة لهم هي الحفاظ على روتين مشابه للطبيعي قدر الإمكان. وإذا كان المزيد من أفراد الأسرة في المنزل، فيجب أن تكون منازلنا أكثر ملاءمة للقطط أيضاً.”

لا تعاني الكلاب من نفس الضغط ولكنها لا تزال تعاني من مشاكلها الخاصة أثناء الإغلاق، خاصة مع عودة المالكين الآن إلى المكاتب.

قالت السيدة جيمس: “تحتاج القطط إلى المكان والزمان لتبقى وحدها. أما الكلاب فلا تحتاج إلى هذا القدر، ولكنّ الكثير من الناس حصلوا على كلاب صغيرة خلال فترة الإغلاق، والكثير منهم كانوا عديمي الخبرة.

“الآن مع عودة المالكين إلى العمل، تتلقى مراكز إنقاذ الكلاب باستمرار مكالمات هاتفية تتعلق بإعطاء المالكين كلابهم للمراكز حيث لم يعد لديهم وقت للاهتمام بكلابهم.”

“هناك الكثير من الجراء التي كبرت أثناء فترة الإغلاق على وجه الخصوص والتي لم يكن لها أي تنشئة اجتماعية مناسبة مع الناس، أو مع الكلاب الأخرى، أو حتى مع الأطباء البيطريين.”

“لقد أصبحت دفاعية جداً تجاه أصحابها وتميل إلى أن يكون لديها قلق الانفصال نتيجة لكون أصحابها في المنزل في طوال الوقت.”