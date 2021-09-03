بالصور: أحلام تصدم جمهورها بـ”رشاقة لافتة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

استعرضت المطربة الإماراتية أحلام إطلالتها التي بدت فيها مختلفة عما كانت عليه طوال السنوات السابقة.

وعمدت أحلام في عدة مقاطع فيديو وجلسة تصوير وثقتها في حسابها في موقع التواصل ”سناب شات“، اليوم الجمعة، إلى إبراز رشاقتها اللافتة، وقد خسرت نصف وزنها على الأقل.

وتغزلت المطربة الإماراتية بإطلالتها اللافتة، حيث وضعت على صورة لها في حسابها، تعليقا جاء فيه: ”عذرا يا أحلام، لا يوجد كاميرا في العالم تستطيع تصوير جمالك“.

ووثقت أحلام إحياءها حفل زفاف في البحرين إلى جانب مطرب العرب محمد عبده، دون أن تدلي بالمزيد من التفاصيل بشأنه، فيما خضعت لجلسة تصوير، بفستان على الطراز الخليجي سماوي اللون، وقد استعرضت من خلالها رشاقتها.

وكانت أحلام قد خضعت قبل عدة أشهر لعملية نحت الوجه والذقن؛ ما أدى إلى تغير ملحوظ في وجهها.

ولا تخفي المطربة الإماراتية حقيقة إجرائها عمليات تجميل، فهي غالبا ما توثق سفرها إلى الخارج، وأثناء وجودها في عيادة التجميل، وتفاصيل العملية، في مقاطع فيديو عبر حساباتها في مواقع التواصل.