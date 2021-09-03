شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يكشف عن مستجدات حالتها الصحية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

كشفت صحيفة “صدى البلد” ان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، طمأن جمهورها على حالتها الصحية ونشر صورة لها عبر حسابه بموقع “إنستغرام”.

وكتب وائل عبد العزيز: “ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريبا لبيتها وشغلها، وخبر وفاتها إشاعة وضيعة، ربنا يجعل يومي قبل يومها”.

وانتقد وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تناول الصحافة لأخبار الحياة الخاصة والحالة المرضية التي تمر بها شقيقته من سفرها للعلاج بالخارج.

وكتب في حسابه بموقع “فيسبوك”: “تصريحات الصحافة من وقت سفر ياسمين للخارج إلى الآن ليس لها أي أساس من الصحة”.

واستطرد قائلا :”الظاهر أن الناس دي اتهبلت وبتقول أي كلام وتخلق حوارات وتعيش عليها وتصدقها ويبنوا عليها قصص وياكلوا عيش من وراها”.