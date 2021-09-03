شكرا لقرائتكم خبر عن معركة عين جالوت.. كيف تناولت الأعمال الفنية المعركة الشهيرة فى ذكراها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ 761 عاما، وبالتحديد عام 1260، نشبت أحد أشهر المعارك في التاريخ الإسلامي وهي معركة عين جالوت، التي تعد واحدة من أبرزالمعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي، إذ استطاع جيش المماليك بقيادة سيف الدين قطز إلحاق أول هزيمة قاسية بجيش المغول بقيادة كتبغا، ووقعت المعركة بعد انتكاسات مريرة لدول ومدن العالم الإسلامي، وكان لها أثراً عظيماً في رفع معنويات المسلمين، وزيادة طموحهم في تحرير ما تبقي من مدن العالم الإسلامي التى لا تزال تقبع تحت سيطرة المغول وقتها من بغداد وحتى مدن الشام.

وانطلاقاً من الأهمية التاريخية لمعركة عين جالوت وشهرتها الواسعة، كان من الطبيعي أن يجسدها الفن في عدد من الأعمال الدرامية وإن كان قليلا، وفي الذكري الـ761 للمعركة، والتي تحل اليوم 3 سبتمبر، نستعرض أهم الأعمال التي تناولت المعركة:

“وا إسلاماه”

تناول الفيلم الشهير الذي أنتج عام 1962 معركة عين جالوت، حيث يروي الفيلم قصة سيف الدين قطز (محمود) منذ غزو التتار لبلاده وهروبه وابنة خاله جهاد مع الخادم سلامة وبيعهما بسوق الرقيق لإنقاذهما من مطاردة التتار حتى أصبح جنديًا عند عز الدين أيبك والتقاءه مع جهاد ووصوله لحكم مصر ومحاربته التتار وإنتصاره الساحق عليهم في معركة عين جالوت، وجسد الفيلم العديد من المشاهد الحربية، التي دارت في المعركة بحرفية شديدة.

والفيلم من بطولة أحمد مظهر ولبني عبد العزيز وفريد شوقي ورشدي أباظة وعماد حمدي ومحمود المليجي وتحية كاريوكا وفنانين أخرين، تأليف علي أحمد باكثير، إخراج أندرو مارتون.





“الفرسان”

يدور المسلسل حول مصر والعالم الإسلامي أثناء فترة هجوم التتار عليها منذ بداية سقوط خوارزم في يدهم وبيع محمود في سوق الرقيق وكيف صار من المماليك في مصر، حتى أصبح ملكا باسم (قطز)، ويتناول المسلسل تحطيم التتار في معركة عين جالوت، والعمل بطولة أحمد عبد العزيز وأحمد ماهي ومادلين طبر وشيرين ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف سامي غنيم، إخراج حسام الدين مصطفي.

“الظاهر بيبرس”

تطرق المسلسل للمعركة، من خلال تناول حياة وإنجازات الظاهر بيبرس سلطان مصر والشام ورحلته من عبد لدى الأمير علاء الدين البندقداري إلى أن أصبح سلطان مصر والشام، مع المرور على العديد من المحطات التاريخية الهامة مثل سقوط بغداد على يد القائد المغولي هولاكو وأحداث معركة عين جالوت، وهو من بطولة عابد فهد وسوزان نجم الدين وباسل خياط، تأليف غسان زكريا، إخراج محمد عزيزية.

“علي باب مصر”

يناقش المسلسل الوضع العربي الإسلامي في فترة اجتياح المغول للعالم الإسلامي وتدميرهم لبغداد عاصمة الخلافة مقترنا مع أحداث المنطقة العربية، ويستعرض استعداد القائد قطز لمواجهة المغول وتأنيبه للأمراء المماليك على تخاذلهم بشأن الوقوف في وجه التتار، وأيضا انضمام بيبرس، وبدء التجهيزات لمواجهة المغول في معركة عين جالوت والهزيمة الساحقة للتتار على باب مصر، والعمل بطولة يوسف شعبان ورغدة وفنانين أخرين، تأليف محمد جلال عبد القوي، إخراج هاني إسماعيل.