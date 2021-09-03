ياسمين صبري تلتقى بهذا الممثل العالمي في ايطاليا.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 3 سبتمبر 2021 11:50 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد لقاء جمع النجم العالمي ​رامي مالك​ بالممثلة المصرية ياسمين صبري خلال افتتاح الدورة الـ78 من ​مهرجان فينيسيا السينمائي​ في ​إيطاليا​.

وظهر الاثنان وهما يتبادلان أطراف الحديث، ولكن الصوت لم يكن واضحا لمعرفة الحوار الدائر بينهما.

وكانت ياسمين صبري حضرت حفل الافتتاح وهي ترتدي فستانا ورديا اللون من تصميم روبيرتو كفالي وحذاء وعقد من دار Cartier.

يشار الى رامي مالك هو ممثل تلفزيوني امريكي من اصول مصرية بدأ حياته الفنية عام 2004 وشارك في العديد من الافلام والمسلسلات وحاز على عدة جوائز بينها اوسكار افضل ممثل وجائزة غلولدن غلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما وجائزة البافتا لافضل ممثل وجائزتي ايمي وجوائز اخرى.

يذكر أنه حضر الإفتتاح عددا من نجوم السينما العالمية منهم هيلين ميرين، تيلور هاكفورد، داكوتا جونسون،سيرينا روسي، بيانكا بولتي، كريستين دانست، روسي دي بالما، بينيلوبي كروز، كما تواجد مدير الدورة الـ78 للمهرجان البرتو باربيرا وزوجته جوليا روزماريني.