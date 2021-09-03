شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام بأول صورة من كواليس فيلم "حامل اللقب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم هشام ماجد عن أول صورة من كواليس فيلم "حامل اللقب"، والذي يعد أول بطولة مطلقة له يظهر به بعيدا عن الفنان شيكو، وتشاركه البطولة به النجمة دينا الشربيني والفنان محمد سلام، وشارك هشام ماجد متابعيه بصورة تجمع أبطال العمل الثلاثة عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "انستجرام".



هشام ماحد

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو، والعمل من تأليف إيهاب بليل، وإخراج هشام فتحي، وبطولة هشام ماجد، دينا الشربيني ومحمد سلام.

يذكر أن هشام ماجد ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.

ومن ناحية أخرى تشارك دينا الشربينى فى مسلسل لبنانى يحمل عنوان "الزيارة"، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأسابيع الماضية والعمل من بطولة كارول عبود، إيلي مترى، عبدو شاهين، سيرينا الشامى وكوكبة من الممثلين اللبنانيين، وينتمى نوعية العمل 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم وإخراج أدولفو مارتينيز.