شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تعيش نشاط فنى كبير وتنتظر عرض 5 مسلسلات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة سوسن بدر حالة كبيرة من النشاط الفني على مستوى الدراما التليفزيونية في الوقت الحالي، حيث تعمل على تصوير 3 مسلسلات جديدة بعدما انتهت من تصوير مسلسلين خلال الأسابيع الماضية، وتنتظر عرض الخمسة مسلسلات خلال الفترة المقبلة، لتكون الفنانة الأكثر نشاطاً في الوقت الحالي.

وبدأت سوسن بدر تصوير حدوتة "رق الحبيب" من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب" المقرر انطلاق عرضه بعد غد السبت على قناة الحياة، ويشارك في بطولتها أحمد فؤاد سليم، محمد نجاتى، ايمى طلعت زكريا، منة بدر تيسير، أيمن عزب، عزوز عادل، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وهى الحدوتة الثالثة من العمل بعد "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، و"قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا.



سوسن بدر مع المخرج اسماعيل فاروق

كما بدأت سوسن بدر أيضاً تصوير حدوتة "اللى خلف مماتش" من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر" المقرر بدء عرضه يوم السبت المقبل على قناة cbc، ويشارك في البطولة إيهاب فهمى وفتوح أحمد، نهير أمين، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم وإخراج أحمد شفيق، وهى الحدوتة الرابعة من العمل بعد "غالية" بطولة درة، و"واحد في المية" بطولة صابرين، و"أنا قبلت" بطولة أيتن عامر.



سوسن بدر والمخرج احمد شفيق فى كواليس زى القمر

كما تصور سوسن بدر مسلسل "مسلسل "السيدة زينب" من 60 حلقة ويشارك في بطولته محمود عبد المغنى، أحمد وفيق، دينا، ريهام سعيد، حسام داغر، رانيا منصور، ليلى عز العرب، غرام سعد، وتأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث العمل فى حى السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحى العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية.



سوسن بدر

وانتهت مؤخراً من تصوير مسلسلين آخرين للعرض على أحد المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة وهما "60 دقيقة" من 9 حلقات، وبطولة ياسمين رئيس ومحمود نصر وثراء جبيل ومروى الأزلى وإخراج مريم أحمدى، و"البحث عن علا" من 8 حلقات وبطولة هند صبرى وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، وإخراج هادى الباجورى.