شيرين عبدالوهاب تعلن مرور والدتها بأزمة صحية ودخولها المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن مرور والدتها بأزمة صحية ودخولها المستشفى، وذلك خلال تواجدها في جدة بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفلها الغنائي.

وقالت شيرين، بفيديو لها كواليس الحفل : "ادعو لوالدتي فهي في المستشفى حاليا، وأنا غصب عني متوترة، لكني أنوي تقديم أحلى حفلة لجمهوري، ودعواتكم لوالدتي".

وبدأت شيرين، حفلها بأغنية "نساي"، وتقديم باقة متنوعة من أغانيها ما بين القديم والجديد.

وطرحت تذاكر حفل الفنانة شيرين في جدة للحجز إلكترونيا، وقسمت أسعاره إلى 5 فئات، وهي 490، 785، 1090، 1900، 2450 ريال سعودي.

ووضعت الشركة المنظمة مجموعة شروطا لحضور الحفل، وهي اقتصار الدخول على المحصنين ضد كورونا وفقا للحالة في تطبيق توكلنا "التطبيق الرسمي المعتمد في السعودية لبيان الحالة الصحية"، وعدم السماح بدخول أي زائر إلى الموقع دون التطبيق.