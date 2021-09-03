عبدالرحمن مبروك يشارك في مسلسل "بيت المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان عبدالرحمن مبروك في مسلسل "بيت المعادي"، الذي انتهى تصويره أمس الأربعاء مع المخرج محمد سلامة، استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "بيت المعادي"، يشارك في بطولته تارا عماد، وإنجي كيوان، وشريف حافظ، من إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي.

وكتبت "إنجي كيوان" عبر "انستجرام" عقب انتهاء التصوير: " فركش، يشرفني ويسعدني حقًا أن أتيحت لي الفرصة للعمل في مثل هذا المشروع المثير مع هذا الفريق المذهل، شكرًا لكل واحد منكم على العمل الجاد والدعم والوقت المذهل، أنا حقًا لا أستطيع الإنتظار حتى يتم بثه وأتمنى أن يعجبكم وأن تعجبوا بدوري".

جدير بالذكر أن عبدالرحمن مبروك شارك في مسلسل "المنصة 3" الذي عرض مؤخرا عبر إحدى المنصات الإلكترونية وهو بطولة عبدالمحسن النمر، مكسيم خليل، باسم ياخور، وغيرهم، من تأليف الكاتب هوزان عكو.