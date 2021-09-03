“جمب سوت” نادين الراسي يثير جدلاً عبر مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2021 10:51 صباحًا

أثارت الممثلة اللبنانية نادين الراسي جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي برفقة خطيبها ظهرت بـ “جمب سوت شورت”.

وعلقت الراسي قائلة “أنا إمرأة سعيدة عندما اتواجد معك”. وأثارت الراسي الجدل بين متابعيها، بعد أن ظهرت بـ “جمسوت شورت”، وإعتبروا أن إطلالتها فاضحة جداً.

الجدير بالذكر، أن الراسي كانت قد صرحت مؤخراً الراسي أن كافة الأمور التي تقوم الحكومة بها اليوم ما هي إلا شكليات، وسيبقى وضع لبنان على حاله.