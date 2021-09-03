حدث غبر مسبوق.. هذه الأميرة ترفض مليون جنيه إسترليني وتتخلى عن احتفالات زفافها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

أشارت تقارير إعلامية إلى أنه وفي حدث غير مسبوق بالتقاليد الإمبراطورية اليابانية، سترفض الأميرة ماكو، ابنة أخ الإمبراطور ناروهيتو، منحة قدرها مليون جنيه إسترليني (نحو 1.3 مليون دولار) من الحكومة اليابانية، عندما تتزوج خطيبها وتنتقل معه إلى الولايات المتحدة.

لتصبح الأميرة ماكو، أميرة أكيشينو، أول أميرة في العصر الحديث تتخلى عن مراسم الزفاف الرسمية.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، فإن الاحتفال المتوقع بأن يكون متواضعا سيكون بنهاية العام الحالي.

هذا وكانت الأميرة قد قابلت لأول مرة خطيبها، كومورو، عندما كانا طالبين في جامعة طوكيو المسيحية الدولية.

يذكر بأنه عادة ما يدفع مبلغ مالي كبير، من أجل زفاف الأميرات اللاتي يفقدن وضعهن الإمبراطوري حين يتزوجن.

وينتظر كومورو، نتائج امتحانات القانون بالولايات المتحدة، ليقدم على فرصة عمل في مكتب محاماة بنيويورك، وستكون الأميرة ماكو، أول فرد من العائلة الإمبراطورية يستقر في الخارج.