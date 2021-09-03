“نجمة الملايين”.. هيفاء وهبي تحطّم الأرقام القياسية على تيك توك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم عدم إنضمامها إلى التطبيق من خلال تدشين حساب لها، إلا أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تُحقّق الملايين من المشاهدات على تطبيق تيك توك الشهير.

في التفاصيل، .حقق اسم هيفاء وهبي أكثر مليار استخدام في مجموع المشاهدات الحقيقية للهاشتاغات التي يستخدمها الناشطون على موقع “تيك توك” الشهير.

وتُعتبر هاشتاغات هيفاء وهبي، ظاهرة أشبه بتحطيم للأرقام القياسية بين النجمات في الوطن العربي، إذ أنها لا تملك فيديوهات خاصة على التطبيق ويقتصر عدد استخدام اسمها على محبّة روّاد الإنترنت لأغنياتها ومشاركتهم بإعجاب لأعمالها.

الجدير ذكره أن هيفاء وهبي تصدّرت قائمة الفنانين اللبنانيين الأكثر تأثيرًا على موقع “إنستغرام” للصور والفيديوهات القصيرة، في لبنان لشهر آب/أغسطس 2021.

وجاءت هيفاء وهبي في المرتبة الأولى ضمن القائمة، وذلك استنادًا إلى تصنيف الحسابات الأكثر أصالة من خلال معدل المشاركات والتفاعل نسبةً للمتابعين.