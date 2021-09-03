بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 14 دقيقة مضت التعليقات على شيرين عبد الوهاب تختتم ليالي صيف جدة.. جرعة أحاسيس ورومنسية مغلقة

متابعة بتجــرد: بعد صيف حافل بعشرات الحفلات استقطبت خلالها شركة “بنش مارك” (Benchmark) العالمية ألمع نجوم العالم العربي، سطعوا بحضورهم على مسرح أكبر قبّة في العالم Jeddah Super Dome، أشعلت عودة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مساء الخميس سماء جدة ومسرح القبّة وجمهورها.

وصلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عصر الأربعاء إلى مطار جدة، ومع باقة من الورود، كان في استقبالها وفد من الشركة المنظمة وهيئة الترفيه السعودية، حيث وصفته عبد الوهاب بأنه أجمل استقبال من أجمل ناس، وعبّرت عن سعادتها الكبيرة وشوقها للقاء الجمهور بعد عام ونصف العام من الإنقطاع بسبب فيروس كورونا الذي حال دون إقامة الحفلات. ولم تخف خوفها من رهبة المسرح، إلا أنها وعدت جمهور جدّة بحفل جميل سوف يسعدهم، كما شكرت المستشار تركي آل الشيخ وشركة “بنش مارك” على رأسها محمد زكي الغالي على قلبها، ثم توجّهت مباشرة الى المسرح لإجراء البروفات والتحضيرات للحفل.

بعد طول غياب أطلّت شيرين عبد الوهاب من جديد عبر مسرح Jeddah Super Dome في حفل طغت عليه المشاعر والأحاسيس، وما أن اعتلت المسرح حتى علا هتاف الجمهور فأذابت قلوبهم بباقة من أجمل أغنياتها الرومنسية المفعمة بالأحاسيس ومشاعر الحب.

وكانت بطاقات الحفل نفدت بعد طرحها بساعات قليلة. ليلة استثنائية مع مطربة استثنائية، علماً بأن شيرين عبد الوهاب سوف تحيي حفلاً آخر في الشرقية مساء السبت (4 أيلول الجاري).