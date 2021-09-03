عبد المنعم عمايري وأمل عرفة وجهاً لوجه للحديث عن حياتهما “بصراحة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجمان السوريان عبد المنعم عمايري وأمل عرفة عن ظهورهما معاً في الحلقة الأولى من برنامج “بصراحة” على قناة mbc وذلك يوم الأحد المقبل في الساعة العاشرة مساء.

ونشرت أمل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” البرومو الترويجي للحلقة المنتظرة وعلّقت عليها: الأحد الساعة 10 مساء على قناة mbc1″.

وسيتحدث كل من أمل وعبد المنعم خلال اللقاء بينهما عن الكثير من المواضيع الشخصية وعلاقتهما بعد الانفصال وأيضاً المواضيع الفنية.

من جهة أخرى، تقوم أمل في الوقت الحالي بتصوير مسلسل توعوي وتتشارك البطولة مع النجمة السورية كاريس بشار.

كما أعلنت أمل عن عودتها للمشاركة ببطولة الموسم الثالث من مسلسل “حارة القبة” للمخرجة رشا شربتجي والكاتب أسامة كوكش. بينما يتابع عبد المنعم تصوير مشاهده ببطولة الموسم الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة” والذي يحمل عنوان “الهيبة جبل” برفقة النجم السوري تيم حسن ومنى واصف وعبدو شاهين وسعيد سرحان وروزينا لاذقاني وإيميه صياح وآخرين.